Un adattamento televisivo di The Guest List, romanzo best-seller scritto da Lucy Foley, è in fase di sviluppo per Hulu da parte della creatrice di “Little Fires Everywhere” e “Tiny Beautiful Things” Liz Tigelaar.

Tigelaar, che fungerà sia da sceneggiatrice che da showrunner della serie limitata ( che avrà otto o dieci episodi) sarà anche produttrice esecutiva insieme alla stessa Foley, Stacey Silverman e Best Day Ever Productions.

Di seguito la trama del libro:

Su un’isola remota al largo di una costa frastagliata, gli ospiti partecipano a uno splendido matrimonio di celebrità. Ma con la tempesta in arrivo, l’immagine perfetta della relazione si oscura quando gli ospiti e le loro storie condivise si scontrano pericolosamente – poi le luci si spengono. E viene ritrovato un corpo vecchi segreti vengono portati in superficie e i misteri vorticano, ma la domanda rimane: chi tra queste persone meritava di morire? E chi aveva un motivo per cui uccidere?

Cosa vi aspettate dall’adattamento di The Guest List su Hulu? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Wrap