Hulu ha annunciato che Ever Carradine sarà promossa a presenza regolare nella stagione 6, l’ultima, di The Handmaid’s Tale.

L’attrice negli episodi ha la parte di Naomi Putnam ed è apparsa in 20 episodi. Il personaggio è la moglie del Comandante Putnam (Stephen Kunken) e madre adottiva della figlia di Janine (Madeline Brewer). Nella quinta stagione la donna è rimasta vedova e si è sposata con il Comandante Lawrence (Bradley Whitford).

Le riprese della sesta stagione inizieranno in estate in vista di un debutto previsto per il 2025.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla presenza di Ever Carradine nella stagione 6 di The Handmaid’s Tale?

La storia si era interrotta con June che decide di fuggire da Toronto, non essendo più al sicuro, e trova a bordo dello stesso treno Serena. Per ora non è stato svelato in che modo si evolverà il racconto tratto dal romanzo scritto da Margaret Atwood.

Elisabeth Moss, oltre a essere protagonista nel ruolo di June, sarà coinvolta anche come regista, occupandosi anche dell’episodio finale.

Fonte: Deadline