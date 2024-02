The Handmaid's Tale

The Handmaid’s Tale si concluderà con la stagione 6 e Craig Erwich, presidente di Disney Television Group e responsabile dei contenuti originali di Hulu, ha confermato che le riprese inizieranno in estate in vista di un debutto sugli schermi nel 2025.

La quinta stagione, arrivata sugli schermi nel settembre 2022, ha mostrato June (Elisabeth Moss) dopo la morte del Comandante Waterford (Joseph Fiennes), ucciso brutalmente dal gruppo di donne di cui faceva parte. La protagonista, oltre a dover affrontare la vedova Serena (Yvonne Strahovski), è costretta a capire la propria identità e il proprio scopo.

Il Comandante Lawrence (Bradley Whitford) collabora invece con Nick (Max Minghella) e zia Lydia (Ann Dowd) nel tentativo di ottenere potere a Gilead. June4 cerca inoltre di sconfiggere Gilead e ritrovare Hannah.

Nel cast c’erano anche O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, e McKenna Grace.

Hulu sta inoltre sviluppando la serie sequel The Testaments, tratta dal romanzo di Margaret Atwood.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che la serie The Handmaid’s Tale tornerà con la stagione 6 solo nel 2025?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline