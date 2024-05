George R.R. Martin ha scritto sul suo blog qualche dettaglio della nuova serie spinoff di Game of Thrones, The Hedge Knight, spiegando la differenza di atmosfera rispetto ai progetti precedenti.

Lo scrittore ha dichiarato che la storia dedicata alla storia di Dunk ed Egg “sarà molto più corta rispetto a Game of Thrones o House of the Dragon, con un’atmosfera molto diversa”. Martin ha però voluto sottolineare:

Si tratta sempre di Westeros, quindi nessuno è realmente al sicuro.

La nuova serie si basa sui racconti in cui si segue la storia di Ser Duncan l’Alto (Peter Claffey) e del suo giovane scudiero, Egg (Dexter Sol Ansell). I due vivono varie avventure ambientate negli anni in cui i Targaryen hanno ancora il potere e si ricorda l’ultimo drago. I due improbabili amici saranno alle prese con destini grandiosi, nemici potenti e vari pericoli.

Martin ha inoltre svelato sul suo blog che sono stati scelti quasi tutti gli interpreti dei personaggi che appariranno negli episodi, tra cui anche Tanselle, che attira l’attenzione di Dunk durante un torneo.

George ha dichiarato:

Lo show debutterà il prossimo anno e se andrà bene, si adatteranno per la tv anche i racconti The Sworn Sword e The Mystery Knight. E spero di aver finito qualche altra storia di Dunk & Egg (sì, dopo aver concluso The Winds of Winter).

La nuova serie sarà prodotta da Martin e Ira Parker, in collaborazione con Ryan Condal, Owen Harris, Sarah Bradshaw e Vince Gerardis.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire che atmosfera avrà la serie The Hedge Knight rispetto alle altre serie di Game of Thrones?

Fonte: Blog George R.R. Martin