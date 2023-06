Lily-Rose Depp ha difeso le scene di sesso presenti nella serie The Idol dalle critiche, dai paragoni con il torture porn e dai commenti in cui si sostiene incitino la violenza sulle donne.

L’attrice, intervistata da Vogue Australia, ha raccontato:

Sappiamo che stiamo realizzando qualcosa di provocatorio e non ci tiriamo indietro da questo aspetto. Era qualcosa che sapevo si stava costruendo fin dall’inizio. Non sono mai stata interessata a realizzare qualcosa di puritano.

Lily-Rose ha aggiunto:

Va bene se questo show non è adatto a tutti, non c’è nessun problema. Penso che l’arte migliore divida. Non mi sono mai sentita maggiormente rispettata e al sicuro su un set, se devo essere sincera. Quindi per quel che riguarda la nudità e la natura esplicita del ruolo, per me quello era intenzionale. Quello per me era realmente importante ed è qualcosa che mi entusiasma fare. Non mi spaventa. Penso che viviamo in un mondo molto sessualizzato e sia un qualcosa di interessante da esplorare.

L’attrice ha poi sottolineato che si è divertita molto nel girare The Idol. L’attrice ha ribadito:

Quello che ho preferito è stato andare su un set e pensare ‘Non sono in realtà sicura di cosa parli questa scena, non sono certa di cosa sarà. Potremmo semplicemente improvvisare il tutto, oppure no’. Mi piace realmente quella spontaneità ed era qualcosa che ho imparato su me stessa proprio girando, è qualcosa che per me funziona realmente. Mi piace rimanere, creativamente, sull’attenti. Devi essere in sintonia con gli altri, in modo da poter dare spazio alla tua creatività.

Che ne pensate del modo in cui Lily-Rose Depp ha difeso le scene di sesso in The Idol?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie, disponibile in Italia su Sky e NOW, nella nostra scheda.

