Sam Levinson e Lily-Rose Depp hanno commentato gli eventi raccontati nell’episodio 2 della serie The Idol, disponibile in Italia sugli schermi di Sky e in streaming su NOW.

Nella puntata Jocelyn cerca di convincere il proprio team a mettere in vendita una versione diversa del suo nuovo singolo, ma la sua idea viene bocciata perché non è abbastanza commerciale. La sua manager le ricorda poi che deve farsi aiutare dopo aver cancellato il suo ultimo tour dopo l’esaurimento nervoso causato dalla morte della madre. Jocelyn inizia inoltre ad andare in crisi quando deve girare il video musicale del brano.

Levinson ha spiegato:

Si sente creativamente bloccata mentre cerca di trovare ispirazione in luoghi oscuri. Una parte di ciò che stiamo esplorando nel secondo episodio è quello che accade quando qualcuno è così duro con se stesso al punto di arrivare ad autosabotarsi.

Nell’episodio si vede infatti la giovane che si è inflitta dei tagli sulle gambe e diventa così determinata a realizzare il video in modo perfetto al punto da avere i piedi che sanguinano e ad avere una crisi durante la quale chiama sua madre. Il giorno Jocelyn scopre quindi che la casa discografica ha deciso di cancellare le riprese. Lily-Rose ha aggiunto:

Girare la puntata è stato straziante perché provo così tanta empatia nei suoi confronti. Anche se a quel punto è totalmente incapace nell’andare avanti, penso sia davvero dura per lei andarsene finalmente da quel palco. Quella scena racchiude quello che accade nel mondo di Jocelyn, tutte le parti in movimento di questa macchina che la circonda costantemente, e quante persone dipendono da lei e il modo in cui può esserci così tanta pressione.

Depp ha inoltre commentato sottolineando che l’incontro con Tredos cambia totalmente il mondo della ragazza.

Levinson ha infine sottolineato che tra le fonti di ispirazione per il look della protagonista ci sono state le popstar degli anni ’90 Britney Spears e Christina Aguilera, mentre dal punto di vista dell’interpretazione le attrici Jane Greer in Le catene della colpa e Sharon Stone in Basic Instinct, per la loro capacità di portare in scena dei personaggi iconici caratterizzati da profondità emotiva e un equilibrio tra “verità non dette e oscurità”.

