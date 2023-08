BBC ha annunciato la nuova serie thriller The Jetty, con Jenna Coleman nel ruolo principale della protagonista.

Jenna Coleman (Doctor Who, The Serpent) interpreterà il detective alle prime armi Ember Manning nella serie in quattro parti scritta da Cat Jones.

The Jetty seguirà il detective Manning mentre indaga sul collegamento tra un incendio in una casa di vacanza in una pittoresca cittadina lacustre del Lancashire, un caso irrisolto di una persona scomparsa e un uomo sui vent’anni che abusa di due ragazze minorenni.

La sinossi della serie anticipa:

Quando Ember si avvicina alla verità, ciò minaccia di distruggere la sua vita, costringendola a rivalutare tutto ciò che pensava di sapere sul suo passato, presente e sulla città che ha sempre chiamato casa.

The Jetty è presentato come una storia di formazione mista a un thriller poliziesco e promette di porre grandi domande sulla moralità sessuale, l’identità e la memoria, nei luoghi che il movimento Me Too si è lasciato alle spalle.

Jenna Coleman ha commentato l’annuncio della serie tv:

Sono felice di tornare alla BBC per far parte di The Jetty, con Firebird Pictures al timone, dando vita alla storia di Ember Manning. Non vedo l’ora di esplorare le sceneggiature oscure di Cat Jones, insieme all’eloquente visione della regista Marialy Rivas.

Fonte: Radio Times