David Tennant ha ripreso il ruolo del Dottore in occasione degli episodi speciali di Doctor Who in arrivo in autunno e l’attore ha svelato che la sua interpretazione sarà diversa rispetto al passato.

Il Quattordicesimo Dottore, infatti, sarà diverso rispetto al Decimo che ha portato in vita anni fa. David ha precisato:

Da allora il Dottore è stato tre diverse persone, quindi non sono per forza la stessa versione del Dottore che ero in precedenza. Non sono il Decimo Dottore ora, sono il Quattordicesimo. Anche se in realtà non sappiamo più il numero esatto, giusto?

Gli episodi ideati per il sessantesimo anniversario di Doctor Who arriveranno sugli schermi a novembre e segneranno il ritorno di Russell T Davies alla guida dello show sci-fi.

Nel cast delle puntata ci saranno, oltre a Tennant, anche Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

Al termine delle puntate si dovrebbe poi assistere alla rigenerazione del Dottore che segnerà il debutto di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo. Accanto alla star di Sex Education ci sarà Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday, la sua companion.

Cosa vi attendete dal Quattordicesimo Dottore interpretato da David Tennant? Lasciate un commento!

Fonte: RadioTimes

