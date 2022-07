La stagione 3 di The Kingdom, la serie di Lars von Trier che verrà presentata alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, sarà distribuita da MUBI.

La piattaforma di streaming ha infatti acquistato i diritti del progetto e la versione restaurata delle prime due stagioni è già disponibile per gli utenti.

The Kingdom Exodus sarà composta da cinque episodi, in arrivo sugli schermi in autunno, ed è prodotta da TrustNoridsk e Zentropa Entertainments.

Tra i membri del cast ci sono Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Tuva Novotny, David Dencik, Alexander Skarsgård e David Dencik.

La sinossi anticipa:

Profondamente influenzata dalla serie spettrale The Kingdom, Karen che soffre di insonnia va alla ricerca delle risposte alle domande rimaste irrisolte nella serie per salvare l’ospedale dal suo destino. Una notte in cui sta dormendo, Karen si avventura nell’oscurità e si ritrova inspiegabilmente di fronte all’ospedale. Il cancello del Regno si sta aprendo ancora una volta…

La serie The Kingdom ha debuttato nel 1994 e la seconda stagione era poi arrivata nel 1997.

Von Trier ha scritto la sceneggiatura della terza stagione in collaborazione con Niels Vorsel, con cui aveva firmato le precedenti stagioni.

Efe Cakarel, CEO di MUBI, ha dichiarato:

MUBI è ora la casa di The Kingdom – uno show incredibile e la prima serie televisiva distribuita da MUBI. Vogliamo proporre ancora più grandiose visioni artistiche al maggior numero di persone possibile, che si tratti di film o serie. The Kingdom è il primo show perfetto per introdurre la narrazione a episodi su MUBI e segna uno dei primi grandi passi in avanti come società. Non vediamo l’ora di proporre tutte le tre stagioni ai nostri membri.

Che ne pensate dell’arrivo di The Kingdom: Exodus su MUBI? Lasciate un commento!

Fonte: Indiewire