The L Word: Generation Q è stata cancellata da Showtime dopo tre stagioni. Il franchise potrebbe comunque proseguire con The L Word: New York, un reboot della serie originale che è in fase di sviluppo con il coinvolgimento della creatrice Ilene Chaiken.

La notizia della chiusura dello show è stata diffusa a distanza di due mesi dalla fine della messa in onda. Dopo l’annuncio, compiuto a gennaio, che Showtime sarà integrata in Paramount+, attualmente, non c’è stato alcun rinnovo delle serie originali dell’emittente. Tra le cancellazioni, invece, anche quelle di Let the Right One In e American Gigolo, mentre Three Women e Ripley sono passate rispettivamente a Starz e Netflix.

The L Word: Q Generation raccontava le storie di Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Shane McCutcheon (Moennig), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi), Angie Porter-Kennard (Jordan Hull) e Tess (Clayton), alle prese con amori, delusioni sentimentali, sesso, fallimenti e successi a Los Angeles.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che The L Word: Generation Q sia stata cancellata dopo tre stagioni?

Fonte: Deadline