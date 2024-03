Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Le riprese di The Last of Us 2, la seconda stagione della serie HBO prodotta e supervisionata da Craig Mazin e Neil Druckmann (anche co-ideatore del videogame alla base) sono in corso in Canada. Anche se pure The Last of Us 2, come la prima stagione, adatterà in modo puntuale la Parte II del videogame Naughty Dog, in virtù dei cambi e delle aggiunte narrative che la Stagione 1 della serie ha apportato alla trama del videogioco, le indiscrezioni online sul cosa vedremo nel nuovo blocco di puntate tendono a essere particolarmente nutrite.

D’altronde, le domande in attesa di risposta sulle quali elaborare teorie più o meno strampalate sono davvero più di una: la seconda stagione adatterà interamente la storia della Parte II del videogame oppure no? Quale sarà il destino di Joel? Ci saranno delle digressioni simili a quella su Bill & Frank nell’acclamata terza puntata della stagione 1?

Ospite di un podcast, Craig Mazin ha voluto dire la sua sull’accuratezza delle varie fan theory lette online.

Quanto sono corrette le fan theory su The Last of Us 2?

Il co-produttore di The Last of Us 2 Craig Mazin ha ammesso che, di tanto in tanto, si mette a monitorare quello che, in merito alla serie, viene detto online dalle persone esprimendosi anche in materia di accuratezza di quanto letto.

Sto monitorando un po’ le cose che vengono dette su internet, le persone sono molto intelligenti, amano vedere e scoprire il posto dove stiamo girando in un dato momento e poi hanno tutte queste brillanti teorie sul cosa significhi. Vorrei poter mettere il braccio attorno a ognuno di loro e dire “No”. La maggior parte delle teorie sono sbagliate, alcune sono parzialmente corrette, alcune congetture sono corrette al 28%. Ma mi diverto comunque, mi piace l’interesse, è divertente.

L’andamento delle riprese

Sempre nel corso del suo intervento, Craig Mazin ha parlato dell’andamento delle riprese della prima puntata, da lui diretta, spiegando che sono quasi finite:

Abbiamo ancora alcuni giorni in sospeso che dobbiamo girare in un altro posto. Ho praticamente finito i miei impegni di regista e sto godendo molto guardando il secondo episodio che viene realizzato dal punto di vista più tradizionale dello showrunner, il che è bello.

Grazie a un aggiornamento del Directors Guild of Canada apprendiamo che la lavorazione della produzione HBO dovrebbe terminare il 21 agosto:

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

