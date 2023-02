Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Rutina Wesley è l’interprete di Maria in The Last of Us e l’attrice ha ammesso che era molto spaventata dall’impegno nella serie.

Nel sesto episodio gli spettatori fanno la conoscenza della compagna di Tommy (Gabriel Luna) e leader della comunità in cui vive il fratello di Joel (Pedro Pascal). Maria, inoltre, è incinta.

L’attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha ricordato:

Interpretare un personaggio che è conosciuto, anche se si tratta di un videogioco, è spaventoso. Ma inoltre ero pronta alla sfida di interpretarla a modo mio e usare la mia energia per scoprire cosa avrebbe pensato la gente del mio approccio a Maria.

Rutina ha inoltre sottolineato:

Sta per diventare una madre e penso che questo la spinga ad avvicinarsi naturalmente verso Ellie in quel modo materno senza nemmeno realmente cosa sta facendo. Si tratta del suo istinto perché non può evitare quel fatto. Inoltre penso che Maria sia messa alla prova da Ellie in un modo che segretamente apprezza. Penso che ci sia una parte di Maria che la spinga a pensare: ‘Chi è questa ragazzina?’.

L’attrice ha infine accennato alla seconda stagione ammettendo che spera di essere coinvolta:

Mi sono divertita a recitare con Gabe, è davvero grandioso. Sarebbe veramente la ciliegina sulla torta tornare anche se è già abbastanza perché la serie è un enorme successo.

Che ne pensate dell’interpretazione di Rutina Wesley nel ruolo di Maria in The Last of Us? Vi ha convinti?

