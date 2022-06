Nella stagione 3 di The Mandalorian, in arrivo a febbraio 2022, rivedremo anche Moff Gideon, attualmente prigioniero della Nuova Repubblica.

In una recente intervista con ET Online, Giancarlo Esposito ha anticipato cosa potremo aspettarci dal temibile cattivo:

Sì, si presume che sia dietro le sbarre. Penso che potremmo avere l’opportunità di vederlo sfuggire alle catene che lo legano. Vogliamo vedere i suoi piani per il futuro, piani che nessun altro ha. E quindi, vogliamo sapere di cosa si tratta e vogliamo sapere se è un bene o un male. Continuo a mantenere l’idea che voglia davvero salvare la galassia. Certo, lo fanno tutti. Ma tutti danno per scontato che voglia solo controllarla. Quindi, scopriremo se è vero o no.