The Mandalorian 3: Pedro Pascal rivela che sarà una stagione piena di sorprese

The Mandalorian

Pedro Pascal, durante la Comic Con Experience che si è svolta in Brasile, ha condiviso qualche anticipazione riguardante la stagione 3 di The Mandalorian che, secondo l’attore, sarà piena di sorprese.

Il protagonista della serie di Star Wars ha sottolineato che i fan saranno soddisfatti dal ritorno delle avventure del mandaloriano e Grogu che avverrà a marzo:

C’è così tanto che vedrete. Penso che una delle cose migliori della prima e della seconda stagione di The Mandalorian fossero le sorprese. Siamo riusciti a mantenere segreta la presenza di Grogu e il ritorno di Luke Skywalker, quindi ci sono ancora più segreti da mantenere.

Pascal ha quindi descritto la nuova stagione con una sola parola e ha scelto “epica”.

Che ne pensate? Che sorprese vi aspettate nella stagione 3 di The Mandalorian?

La storia riprenderà dopo gli eventi raccontati in The Book of Boba Fett e il ricongiungimento tra Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu. I due protagonisti si sono poi allontanati da Tatooine con destinazione Mandalore.

Nel cast ritorneranno Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Ginacarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze.

Nelle puntate ci sarà poi un cameo di Christopher Lloyd, in un ruolo che non è ancora stato svelato.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 arriverà l’1 marzo 2023

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook