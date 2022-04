sarà al centro di unorganizzato in occasione dell’eventoSabato 28 maggio il creatore della serie Jon Favreau e il produttore esecutivo Dave Filoni saliranno sul palco.

Mando+: A conversation with Jon Favreau & Dave Filoni proporrà anche gli interventi di vari ospiti speciali per ripercorrere il passato della serie e parlare di quello che proporrà in futuro, in vista del debutto della stagione 3.

Lucasfilm non ha ancora svelato i nomi delle guest star del panel.

Tra i protagonisti dello show con star Pedro Pascal ci sono stati nelle precedenti stagioni Katee Sackhoff, Ming-Na Wen, Timothy Olyphant, Rosario Dawson, Temuera Morrison e Mark Hamill.

Alla Star Wars Celebration 2022, che si svolgerà ad Anaheim, parteciperanno anche Carl Weathers, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Tra gli attori coinvolti negli altri appuntamenti dell’evento ci sono inoltre Joonas Suotamo, interprete di Chewbacca, Anthony Daniels che è C-3PO, Ian McDiarmid che ha interpretato l’Imperatore Palpatine, e Ashley Eckstein che ha doppiato Ahsoka Tano nelle serie animata.

