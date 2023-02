Sebbene abbia fatto il suo debutto in live-action solo nella seconda stagione di The Mandalorian, il vissuto di Katee Sackhoff all’interno dell’universo di Star Wars è assai più longevo. L’attrice ha interpretato per la prima volta Bo-Katan Kryze, la guerriera mandaloriana, nel 2012, quando è stata introdotta nella serie animata The Clone Wars. Ricomparsa poi in diverse stagioni (e anche nella serie animata Rebels), il personaggio ha una lunga storia nella galassia lontana, lontana.

“Ho vissuto nella pelle di questa donna per molto tempo ormai“, ha raccontato la Sackhoff alla rivista Empire sul numero dedicato in esclusiva alla terza stagione di The Mandalorian. “Una delle cose su cui io e Jon ci siamo concentrati è capire dove lei si trovasse in questo momento, quale fosse il suo vissuto. Jon e Rick, ogni singolo giorno, si affidano a me, ed è un’esperienza pazzesca, avere questi maestri che mi chiedono cosa provo”.

Passando da un ruolo esclusivamente vocale a una performance fisica, all’interno c’è sempre la stessa Bo-Katan. “Rispetta il mestiere e gli anni che ho impiegato”, dice Sackhoff. “La conosco davvero – il suo dolore è il mio dolore. Quando prova qualcosa, lo sento davvero“.

Il coinvolgimento della Sackhoff non è solo emotivo ma anche fisico. Sebbene siano cinque le donne che hanno indossato l’armatura di Bo-Katan durante le riprese della terza stagione, alcune mosse sono state comunque affidate alla Sackhoff. “Se una persona ha un’abilità migliore dell’altra, beh, quella persona deve indossare l’armatura quel giorno“, spiega l’attrice. “Detto questo, io riesco a fare un’ottima scivolata sulle ginocchia. Mi sono esercitata con gli stracci nella cucina di mia madre fin dall’età di cinque anni, quindi quando la scivolata sulle ginocchia viene fuori, saprete che sono io. Ci sono dei buchi nella mia tuta perché ho dovuto farlo così tante volte. Sono tornato a casa con tanti lividi sulle ginocchia. Ma questo mi piace. Se sono tornato a casa con dei lividi, è stata una buona giornata!”. Preparatevi: il viaggio verso Mandalore sarà pieno di avventure.

Grazie al numero di Empire è possibile dare un’occhiata a Bo-Katan nella terza stagione di The Mandalorian.

