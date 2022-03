Ledelladisono finite, come confermato dasu Twitter.

L’attore, che sarà anche il regista di almeno un episodio della stagione 3, ha confermato il termine delle riprese rispondendo al profilo Star Wars Stuff.

Star Wars Stuff aveva pubblicato l’annuncio con una foto della toppa dei costumisti, con il logo di produzione della stagione 3 di The Mandalorian, che raffigura il casco di Din Djarin e un 3 ricamato sul fianco. Potete vederlo qui sotto:

…E che stagione favolosa!

Non c’è ancora una finestra di lancio per la nuova stagione, ma alcune voci la vorrebbero in uscita entro fine anno. Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Siete contenti che le riprese della stagione 3 di The Mandalorian siano finite? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book