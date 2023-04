The Night Agent ha debuttato sopra ogni più rosea aspettativa e nonostante sia disponibile su Netflix solo un paio di settimane fa, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione. Con una risposta così forte da parte degli spettatori, le aspettative per la seconda stagione sono già considerevolmente alte e la star della serie Gabriel Basso ha spiegato di sentirsi “obbligato” a rendere la seconda stagione dello show ancora migliore. Parlando con USA Today, Basso si è detto entusiasta, ma ha anche sottolineato che si sente molto responsabile di continuare a realizzare il miglior show possibile.

“Visto il riscontro ottenuto dallo show, il livello di gradimento che tutti hanno avuto e il numero di ore che la gente ha dedicato, mi sento davvero responsabile e obbligato a fare qualcosa di più con la seconda stagione“, ha dichiarato Basso. “La stagione 1 è stata una sorta di stagione pilota e stiamo ancora cercando di capire come funziona lo show. Ma sento un maggiore senso di urgenza e di responsabilità nel definire con [il creatore Shawn Ryan] e con tutti gli altri la direzione che prenderà la serie“.

L’attore intende assicurarsi che la qualità della serie sia un po’ più “raffinata” ora che è a tutti gli effetti un successo.

“Non voglio che nulla sembri gratuito e ‘Oh, potremmo avere un budget maggiore, quindi più esplosioni‘”, ha dichiarato. “Ho pensato che tutto ciò che riguarda l’azione funzionasse in termini di combattimenti e ritmo, quindi non si tratta necessariamente di aumentare il numero di esplosioni, ma solo di perfezionare un po’ la qualità di ciò che stiamo facendo“.

Leggi anche: 5 serie thriller da guardare se avete amato The Night Agent

The Night Agent è una serie thriller, creata da Shawn Ryan (The Shield) che mescola sapientemente azione, spionaggio e giochi di potere. Il protagonista, Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agente dell’FBI si trova coinvolto in una cospirazione che giunge fino ai vertiti del potere statunitense. Tra inseguimenti, sospetti e bugie, Peter dovrà scoprire di chi fidarsi e smascherare una pericolosa talpa infiltrata nella Casa Bianca. La tensione è assicurata.

E voi avete già visto la prima stagione? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili