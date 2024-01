Dopo anni di voci circostanti, sembra che il reboot di The Office sia ormai più prossimo che mai. Secondo quanto riportato da THR, nei prossimi giorni Greg Daniels inaugurerà una “development room” per avviare la formulazione delle idee su ciò che gli spettatori possono attendersi dalla serie. Le prime notizie, divulgate anche da Deadline, suggeriscono che la serie non sarà un rifacimento della prima versione statunitense e non conterà sugli stessi personaggi. Invece, il sequel esplorerà un nuovo scenario d’ufficio con un cast di personaggi inedito, pur mantenendo il contesto familiare di The Office.

Al momento, la Universal Television, casa di produzione dello show originale, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La mancanza di una rete televisiva o di una piattaforma streaming individuata al momento evidenzia che ci troviamo ancora in una fase di pre-produzione.

Si dice inoltre che il team dedicato allo sviluppo della serie inizierà a elaborare le idee già da martedì, con l’auspicio di presentare un concept meritevole di considerazione per la produzione della serie. Daniels stesso ha a lungo sostenuto un revival della serie, la quale ha trovato nuova vita nel mondo dello streaming su Netflix e Peacock.

Nonostante Daniels abbia chiaramente dichiarato più volte il suo disinteresse per un reboot della serie e per reinterpretare i personaggi originali con nuovi attori, ha mostrato una certa apertura nei confronti di un proseguimento in qualche forma. L’avvio di una “sala di sviluppo” con alcuni dei suoi collaboratori più fidati rappresenta un significativo passo avanti verso la concretizzazione di questo progetto. Tuttavia, è essenziale sottolineare che si tratta di uno sviluppo iniziale che potrebbe evolvere in un’idea di successo oppure non portare a nulla, come spesso accade in questa fase iniziale del processo creativo.

La sitcom tratta dal progetto britannico, è andata in onda sulla NBC dal 2005 al 2013 e raccontava la storia dei dipendenti della sede di Scranton dell’azienda Dunder Mifflin.

