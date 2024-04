Seth MacFarlane, durante un episodio di The Mike Henry Show, sembra abbia confermato che verrà prodotta la stagione 4 della serie The Orville.

Il creatore dello show sci-fi ha infatti dichiarato:

The Orville era un progetto nato dalla mia passione. Dico ‘era’, ma non voglio realmente dire ‘era’ perché ci sarà ancora qualcosa in più.

Seth ha ribadito che la serie non è “ancora finita”, ma non ha approfondito l’argomento, lasciando quindi in sospeso il destino della comedy. La storia potrebbe infatti proseguire con nuovi fumetti o romanzi, come accaduto in passato con The Orville: Sympathy for the Devil o grazie alla collaborazione con Dark Horse Comics.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzata una stagione 4 di The Orville?

The Orville, creata da Seth MacFarlane, è ambientata nel venticinquesimo secolo e ha come protagonista il capitano Ed Mercer, impegnato a vivere delle incredibili avventure nella galassia insieme al suo equipaggio.

Il progetto ispirato a Star Trek aveva come star anche Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Halston Sage, Chad L. Coleman e Peter Macon.

Fonte: The Mike Henry Show