Tara Reid sarà protagonista e produttrice di una serie tv di genere comedy tratta dal romanzo The Pet Sitter’s Tale scritto da Laura Vorreyer.

Tra le pagine si raccontano delle storie sull’amore per i cani di una giovane cresciuta a Chicago e che si ritrova a diventare una pet sitter professionista nella città di Los Angeles.

Il progetto si intitolerà Walking in LA e sarà una produzione che vedrà coinvolta l’autrice del libro, Hi Happy Films di proprietà di Reid, Katie Rotolo e Alex Parker di Paper Ball Pictures, e Philippe Ashfield e David Lewis di Instant Entertainment.

La serie seguirà Lucy che, dopo essere stata licenziata ed essere stata lasciata dal fidanzato, si trasferisce improvvisamente a Los Angeles in cerca di qualcosa di meglio. Lucy scopre che in città è però necessario avere “connessioni” per fare praticamente ogni cosa e questa la obbliga a reinventarsi dovendo fare affidamento a qualcosa in più rispetto alla semplice speranza e determinazione. Lucy incontra però per puro caso la famosa conduttrice Angela Noble, parte affidata a Tara Reid, dando così il via a un percorso comico ed emozionante.

Nello show è prevista la presenza di famose celebrità, e dei loro animali domestici, come guest star.

Tara ha sottolineato:

Sono così eccitata nell’essere una parte di questo progetto. Le storie vere sono sempre le migliori e le storie di cani e animali hanno il mio cuore. I rapporti con gli animali sono esempi di amore incondizionato reciproco.

Che ne pensate della serie The Pet Sitter’s Tale con star Tara Reid? Seguirete la comedy?

Fonte: Deadline