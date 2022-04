Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, un po’ a sorpresa, apparirà nel season finale delladiL’attrice, nella serie targata Fox, ha avuto il ruolo di Nic Nevin, personaggio che ha perso tragicamente la vita.

Peter Elkoff, co-showrunner del medical drama, ha anticipato che nella puntata in onda sugli schermi americani il 17 maggio ci sarà spazio per quattro, forse cinque, flashback in cui apparirà Emily. I momenti sono stati usati per raccontare come Conrad sta cercando di iniziare una nuova fase della sua vita dando spazio a una storia d’amore con un’altra donna, forse Billie (Jessica Lucas) o Cade (Kaley Ronayne).

Elkoff ha spiegato:

Non è riuscito a compiere una mossa e trovare il suo prossimo amore. Sa di essere bloccato nel passato, in un certo senso, con Nic. All’inizio della puntata 23 si rende conto che deve sbloccarsi e non sa come farlo. Riceve dei buoni consigli e sta in pratica rivivendo i ricordi di questa notte in cui Gigi era nata da poco. Continua a ripensare a dei momenti di quella notte perché pensa di poter individuare la risposta a come potrà muoversi e ottiene una risposta, si rende conto di ciò che, per certi aspetti, può liberarlo.

Gli autori hanno cercato a lungo un modo per mostrare l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di Conrad:

Dovevamo capire un modo che potesse liberarlo e al tempo stesso concludere quella fase. Emily è stata realmente disponibile a tornare sul set, quindi abbiamo costruito la sua storia basandoci su quell’idea.

Fonte: TVLine