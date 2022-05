tornerà inper il finale dellae il sito TVLine ha condiviso le primedell’episodio.

La puntata andrà in onda sugli schermi americani il 17 maggio e mostrerà Conrad rivivere una serata specifica con Nic, avvenuta poco prima della nascita di Gigi. Il co-showrunner Peter Elkoff ha spiegato che questo lo aiuterà a sbloccarsi e ad andare avanti dopo la tragica fine della sua storia d’amore con Nic.

Emily apparirà in quattro-cinque scene flashback e i ricordi aiuteranno il protagonista a lasciarsi alle spalle il peso del suo ricordo. Il produttore aveva sottolineato:

Non è stato in grado di fare un passo in avanti e trovare quel prossimo amore. Sa che è ancora bloccato nel passato, in un certo senso, con Nic. Continua a tornare ad alcuni passaggi di quella notte con Nic perché pensa che la risposta a come andare avanti sia in quella notte… E ha una risposta, capisce qualcosa che in un certo senso lo libera.