La serie, la prima totalmente prodotta da Sky Studios, ha debuttato nel Regno Unito e si basa sullo show drammatico belga

Al centro della trama c’è Neve (Clara Rugaard), alle prese con il proprio omicidio e determinata a ottenere giustizia utilizzando dei poteri sovrannaturali che si ritrova inaspettatamente ad avere.

La prima stagione è composta da otto episodi ed è stata prodotta da Julian Stevens che ha dichiarato:

Non volevamo che la storia iniziasse e finisse con la sua morte, doveva avere uno scopo. Si trattava del punto di partenza per permetterle di capire cosa sta accadendo intorno a lei. Quello scopo e una profondità del personaggio rendono la storia unica in un panorama televisivo in cui gli atti violenti sono spesso usati per mostrare un’indagine di terze parti. Questo le permette di essere presente e alla guida in ogni momento.