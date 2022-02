ABC ha confermato l’ordine per unodicon protagonista. La nuova serie riguarderà l’FBI, e sarà introdotta da due episodi della stagione 4 di The Rookie, che faranno da pilot per il nuovo show.

Il progetto, ancora senza titolo, sarà creato dal produttore esecutivo e autore di The Rookie Alexi Hawley, con Terence Paul Winter e Mark Gordon come produttori esecutivi. Seguirà le premesse dello show principale con Nathan Fillion e Niecy Nash sarà Simone Clark, una forza della natura, l’incarnazione vivente di un sogno costantemente rinviato e la recluta più anziana dell’Accademia dell’FBI. Simone non ha mai evitato una sfida o una rissa. È una madre single di due figli che ha messo in pausa i suoi sogni per assicurarsi che inseguissero i propri.

Nei due episodi di The Rookie usati come pilot, l’agente John Nolan (Fillion) e la divisione di Los Angeles dell’FBI chiedono l’aiuto della tirocinante dell’FBI Simone Clark (Nash) quando uno degli ex studenti è sospettato di terrorismo a seguito di un’esplosione in una centrale elettrica locale. Oltre alla Nash ci saranno altri tre attori che poi saranno personaggi ricorrenti dello spin-off.

Non è la prima volta che da una serie ABC nasce un prodotto spin-off, in passato è già successo con Black-ish, Grow-ish, Station 19 e Grey’s Anatomy.

Siete curiosi di scoprirne di più sullo spin-off di The Rookie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline