Le riprese della stagione 2 di The Tourist sono iniziate a Dublino e BBC ha annunciato il cast completo dei sei nuovi episodi.

Il protagonista Jamie Dornan sarà affiancato da Danielle Macdonald, Conor MacNeill (Industry, The Fall), Olwen Fouéré (Texas Chainsaw Massacre, The Northman), Francis Magee (Justice League, Then You Run), Mark McKenna (Sing Street, One of Us is Lying), Diarmaid Murtagh (Vikings, Outlander), e Nessa Matthews (Neon, HEN). Tra gli interpreti anche Greg Larsen che riprenderà il ruolo di Ethan Krum.

Nelle nuove puntate, Elliot e Helen viaggiano insieme con destinazione Irlanda. Nel tentativo di scoprire le origini dell’uomo privo di memoria, i due vengono trascinati nella sua pericolosa vita passata e devono affrontare amici e nemici, vecchi e nuovi, tra cui Niamh Cassidy (Fouéré) e la famiglia McDonnell, composta da Donal (Diarmaid Murtagh), Orla (Nessa Matthews), Fergal (Mark McKenna), e Frank (Francis Magee).

Il detective Ruairi Slater (Conor MacNeill) si ritrova al centro degli scontri tra i due clan mentre emergono i segreti della rivalità della famiglia.

La serie è scritta e creata da Harry e Jack Williams (The Missing). Fergus O’Brien (Happy Valley), Lisa Mulcahy (Years and Years) e Kate Dolan (Kin) saranno alla regia delle puntate.

Che ne pensate del cast della stagione 2 di The Tourist?

Fonte: SpoilerTV