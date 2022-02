Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 11 diil personaggio dierediterà alcuni passaggi della storia con protagonistatra le pagine dei fumetti. Nell’opera di Robert Kirkman, infatti,ritrova la figliaquando un gruppo guidato daarriva nella comunità chiamata Commonwealth.

Nella serie, invece, Yumiko riprende la sua carriera come avvocato e ritrova il fratello Tomi (Ian Anthony Dale).

Eleanor Matsuura ha ora svelato che questa parte della storia è stata sviluppata dalla showrunner Angela Kang da tempo, fin dall’uscita dal cast di Danai Gurira. L’attrice ha sottolineato:

Quando sono entrata nel cast di The Walking Dead non avevo alcuna idea di quanto sarebbe accaduto. Si tratta maggiormente del gruppo, avendo debuttato nella serie con altri quattro personaggi. Abbiamo dovuto capire i personaggi da soli. Quando sono entrata nel cast mi sentivo realmente una delle cinque. Eravamo sempre considerati come il nuovo gruppo, in un certo senso ci muovevamo come un branco.

Eleanor ha quindi aggiunto:

Nel corso della stagione 10 ho iniziato a scoprire, come è accaduto con gli spettatori, tutti questi dettagli grandiosi del passato del mio personaggio. E ne ho parlato con Angela e aveva gettato le basi molto presto per sviluppare il fatto che avrei potuto avere un fratello da qualche parte e forse sono arrivata in America per cercarlo, ma ovviamente non l’avevo trovato fino a questo momento.

Yumiko scopre poi che il fratello fa parte del Commonwealth:

Mi sono resa conto in questa stagione che hanno pianificato questa parte della storia da molto tempo. Ed è folle che si sta lavorando da così tanto tempo perché, ovviamente, è la storia di Michonne nei fumetti. Si tratta di quel tipo di storia che ho ereditato e devono avere avuto l’idea molto prima di rivelarmelo.

Matsuura ha sottolineato che è tutto pianificato da tempo, prima di ricordare che i membri della famiglia Okumura si ritrovano dopo aver perso i contatti da circa 15 anni. Il fratello di Yumiko, inoltre, è un chirurgo e la sua storia sarà legata a quella di Ezekiel, alle prese con il cancro.

Eleanor Matsuura ha quindi dichiarato:

Si tratta di un vero dono come storia e mi ha semplicemente permesso di esplorare lati diversi del personaggio e avventurarmi in nuovi posti e nuovi territori in cui The Walking Dead non era mai stato. Ho amato ogni secondo, davvero. E spero potremo vedere come si sviluppa. Mi piacerebbe che Yumiko potesse concludere la sua storia nello show chiudendo il cerchio e penso che il fratello ne sarà una parte importante. Sono davvero onorata di poter avere questa storia.

