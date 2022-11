The Walking Dead 11: nell’episodio finale c’è un cameo di Chandler Riggs, interprete di Carl

In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale di The Walking Dead c’è anche un cameo di Chandler Riggs, interprete di Carl nella serie tratta dai fumetti di Rick Grimes.

Non proseguite nella lettura se non volete anticipazioni e non avete visto la puntata!

Chandler era uscito dal cast dello show nella stagione 8, ma è stato coinvolto nelle riprese dell’ultima puntata in occasione della scena ambientata a Hilltop in cui Maggie parla con Daryl e Carol del fatto che vuole pensare al futuro. Lauren Cohan ha spiegato:

Chandler era nella scena ambientata a Hilltop. Era sullo sfondo come un contadino della comunità.

Angela Kang ha raccontato:

Chandler Riggs era in città e ha chiesto semplicemente di poter fare visita al set e salutare i suoi amici. Avevo avuto una splendida esperienza lavorando con lui sul set ed è stato davvero bello vederlo. E poi stavamo girando queste scene e avevamo bisogno di alcune comparse. Greg ha detto ‘Beh, vuoi andare? Vai lì in mezzo! Vai in fondo!’.

Nicotero ha aggiunto che era l’ultimo giorno delle riprese e non era un cameo pianificato:

Non gli abbiamo nemmeno dato dei vestiti di scena, credo. Penso stia indossando quello che aveva quando è venuto sul set. Abbiamo pensato ‘Mettiamolo nello sfondo’. Penso di avergli dato solo un cappello per mascherarlo un po’.

Norman Reedus ha spiegato:

Penso sia stato grandioso. Nella scena stanno cercando di nasconderlo e io continuavo a muovere la testa come se stessi guardandolo per attirare un po’ l’attenzione degli spettatori, ‘Ehi, c’è Chandler lì!’. Penso che nessuno volesse che lo facessi, ma ho pensato fosse divertente e ho continuato a provare a farlo.

Chandler Riggs as Carl – The Walking Dead _ Season 11, Episode 24 – Photo Credit: Jace Downs/AMC

Chandler, intervistato da EW, ha svelato che aveva sentito che stavano per girare in città l’ultima puntata e ha quindi deciso di scrivere alla produttrice Denise Huth per chiedere se poteva sapere quando era l’ultimo giorno di lavoro perché avrebbe voluto passare a salutare. Riggs ha ammesso:

Sembra che Denise non lo abbia detto a nessuno e non me ne ero reso conto. Quindi mi sono presentato, e Denise ha detto al resto del cast: ‘Vi avevo detto che avevo una sorpresa per voi durante l’ultimo giorno. Eccolo!’. E io ero lì a salutare.

Metà della troupe era la stessa di quando era uscito dal cast, quindi si è trattata di un’esperienza davvero incredibile per il giovane attore. Il cappello che indossa nella sequenza in cui è stato coinvolto è quello di Padre Gabriel e lo hanno messo sullo sfondo mentre lavora la terra:

Ed è stato davvero divertente, una cosa veloce prima del resto delle riprese della giornata, quindi è stato piuttosto fantastico.

Riggs ha inoltre dichiarato che è stato splendido poter assistere agli ultimi ciak e che era la prima volta che tornava sul set dopo la conclusione del lavoro nel ruolo di Carl, potendo apprezzare i discorsi finali e assistere al modo in cui i membri “storici” del cast avevano accolto i nuovi arrivati.

Che ne pensate del cameo di Chandler Riggs nel finale di The Walking Dead?

Fonte: EW