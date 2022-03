AMC ha rivelato che nell’episodio 12 della stagione 11 di, intitolato, ci sarà un cameo di

Il regista ed esperto di effetti visivi è stato infatti coinvolto nella nuova puntata recitando nel ruolo di uno zombie, come dimostra una foto condivisa online.

Greg Nicotero è stato truccato dal make up artist Gino Crognale per interpretare una scena in cui un gruppo di walker compie un attacco contro i protagonisti mentre Pamela Milton (Laila Robins) arriva a parlare con i leader delle comunità di Alexandria, Hilltop e Oceanside.

Il filmmaker, nel corso degli anni, ha compiuto varie apparizioni nello show e ha contribuito in modo attivo a istruire i make up artist che portano “in vita” gli zombie in ogni episodio della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Nicotero, nel 2012, aveva spiegato:

Le comparse arrivano e non sappiamo chi sta per arrivare, è come avere una tela nuova ogni volta. Hanno tutti delle lenti a contatto, dei denti su misura. Ci piace far sembrare alcuni di loro più in decadimento rispetto ad altri. Dipende tutto dal personaggio e da ciò che vogliamo in quel giorno in particolare.

