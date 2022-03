In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella seconda parte delladiè emerso il mistero legato all’, la donna di cui Eugene si è innamorato e che ha portato alla scoperta dell’esistenza del Commonwealth.

Nella puntata precedente, Max (Margot Bingham), ha infatti rivelato al personaggio di Josh McDermitt che è lei la vera Stephanie e la donna con cui ha trascorso i mesi precedenti è in realtà Shira (Chelle Ramos), che lavorava sotto copertura per conto di Lance Hornsby.

Nella puntata intitolata The Lucky Ones, l’assistente di Pamela Milton spiega di aver usato il nome della madre durante le comunicazioni via radio con Eugene. Le sue interazioni sono state però intercettate da Hornsby e Mercer, il fratello di Michael James Shaw, è intervenuto bloccando Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess prima del loro arrivo nella comunità.

Bingham ha ora spiegato il motivo per cui il suo personaggio non ha raccontato immediatamente la verità:

Penso che Max conosca il suo posto in questa gerarchia e in questo sistema di classi che esiste nel Commonwealth ed è veramente cauta nelle sue mosse. Ha inoltre molto da guadagnare e molto da perdere, perché la sua famiglia è all’interno.

Margot ha aggiunto:

Max è cautamente consapevole di ogni mossa che compie. Penso che sappia come mantenere Eugene il più possibile al sicuro, e non può fare molto, quindi sta cercando di fare il meglio. Sta realmente provando a fare ciò che pensa sia la cosa migliore.

