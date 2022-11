The Walking Dead 11: la showrunner commenta gli eventi con al centro Judith nel penultimo episodio

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio numero 23 della stagione 11 di The Walking Dead il personaggio di Judith, interpretato da Cailey Fleming, è al centro della storia. La showrunner Angela Kang ha ora commentato le scelte prese dagli autori per questo capitolo della serie.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete spoiler!

Nell’episodio intitolato Famiglia, Judith convince Daryl a lasciarla andare con il gruppo che sta tornando al Commonwealth per provare a sconfiggere Pamela Milton, sostenendo che lottare per il futuro è quello che avrebbero fatto il fratello Carl, Rick e Michonne. Daryl accoglie la sua richiesta, ma con la promessa che non si allontanerà da lui.

Quando il gruppo arriva a destinazione cade in una trappola e, durante una sparatoria, Pamela mira contro Maggie, colpendo però la ragazzina. Daryl prende quindi tra le braccia Judith e cerca disperato di portarla in ospedale mentre un’orda di zombie invade il Commonwealth.

Tra le pagine dei fumetti di Robert Kirkman, il destino di Judith è molto diverso e la sua storia finisce quando è ancora una neonata. Il Governatore ordina infatti di attaccare i suoi nemici durante la guerra di Woodbury e, durante una sparatoria, Lori Grimes viene colpita alla schiena mentre cerca di mettere al sicuro la figlia che perde la vita insieme alla madre, il cui corpo senza vita cade sopra la bambina, schiacciandola.

Angela Kang ha quindi spiegato che volevano creare nella serie una scena che ricordasse quella in cui Rick stava trasportando Carl quando, nella seconda stagione, viene colpito da un proiettile poco distante dalla fattoria della famiglia Greene. La showrunner ha spiegato che Daryl è alle prese con l’ansia e i dubbi mentre cerca di portare al sicuro la ragazzina, sottolineando:

Era davvero importante parlare di questo senso di famiglia che hanno i nostri protagonisti, e delle famiglie che si sta cercando con difficoltà di riunire e salvare. Si tratta di una delle tematiche più importanti dal punto di vista emotivo che sono presenti in tutta la serie ed è qualcosa che volevamo realmente sottolineare mentre ci avviciniamo all’epilogo della serie.

Angela ha aggiunto:

E, ovviamente, finisce con un momento davvero drammatico per Daryl, perché Judith è per lui come una figlia. Significa tutto per lui e farà qualsiasi cosa per assicurarsi che non muoia tra le sue braccia.

