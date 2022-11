The Walking Dead 11: cosa è accaduto a Negan e Maggie, protagonisti dello spin-off Dead City, nel finale della serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio finale di The Walking Dead ha regalato un’importante scena con protagonisti Negan e Maggie, protagonisti di uno degli spin-off, Dead City.

Non proseguite con la lettura se non avete visto l’ultima puntata della serie e non volete anticipazioni!

Nell’ultimo capitolo della storia il personaggio interpretato da Lauren Cohan respinge inizialmente l’aiuto dell’ex leader dei Salvatori affidato a Jeffrey Dean Morgan che la vuole aiutare a uccidere Pamela Milton (Laila Robins). Negan le spiega infatti che vuole essere lui a togliere la vita alla donna perché é consapevole che se lei lo farà ne pagherà le conseguenze, anche a livello emotivo. In un secondo momento aggiunge poi:

Stavo per perdere tutto. E finalmente ho capito cosa devi aver provato.

Rivolgendosi emozionato a Maggie, il protagonista sottolinea:

So che probabilmente ti devo più di questo, ma mi dispiace per quello che ti ho tolto. Per quello che ho tolto a tuo figlio.

I due uniscono quindi le forze per provare a uccidere Pamela che, tuttavia, viene arrestata da Mercer prima che possano spararle.

Tornata la pace nel Commonwealth, Maggie parla con Negan dicendo che non può perdonarlo perché tutto quello che vede guardandolo è la sua mazza mentre uccide Glenn, il sangue e le urla dell’uomo che amava mentre lui lo prendeva in giro. Maggie ribadisce che non può perdonarlo anche se prova gratitudine perché ha salvato suo figlio ed è consapevole che sta cercando di diventare un uomo migliore e lei non vuole più odiare, confermando che se volesse rimanere con Annie potrà farlo, nonostante lei non potrà mai dimenticare.

Negan viene mostrato per l’ultima volta mentre si allontana dal Commonwealth e non è chiaro come si ritroverà a Manhattan insieme a Maggie.

Jeffrey Dean Morgan ha anticipato che lo spin-off Dead City sarà ambientato un paio di anni dopo l’epilogo di The Walking Dead, sottolineando:

Non vediamo cosa è accaduto ai personaggi in quel periodo. Negan ha avuto l’opportunità di ritornare ai suoi vecchi metodi, è una persona abitudinaria e sa come sopravvivere. Quando era con il nostro gruppo c’era un altro modo di sopravvivere e ha provato ad adattarsi. Sono preoccupato che qualsiasi cosa accada in quei due anni distante dal gruppo lo farà diventare un’altra persona. E quindi, quando lui e Maggie sono di nuovo insieme, la possibilità che Negan non sia chi era quando lo abbiamo visto l’ultima volta esiste.

. L’attore ha aggiunto, commentando il dialogo tra i due personaggi:

Da tempo hanno provato a fare dei passi in avanti nel loro rapporto, questa tregua complicata, e semplicemente non erano andati da nessuna parte.

Nell’ultima puntata, invece, vengono compiuti dei passi in avanti:

Penso che abbia imparato molto su se stesso nell’ultimo anno. Penso che recentemente abbia capito molte cose mentre era in ginocchio e stava pensando che avrebbe perso la moglie e il figlio che deve ancora nascere.

Lauren Cohan ha apprezzato molto poter girare quella scena:

Maggie è davvero vulnerabile con lui perché, a un certo punto, nonostante ci sia questo odio profondo, si capiscono.

L’interprete di Maggie ha sottolineato che Negan capisce le motivazioni del difficile rapporto esistente tra loro e la scena in cui parlano sottolinea il fatto che possano esserci dei demoni in ognuno di loro e al tempo stesso esserci dei lati positivi.

Morgan ha aggiunto:

Penso che Negan finalmente capisca tutto quello che prova e perché lei lo odia così tanto. Negan è sempre stato in grado di portare la situazione a un altro livello. Penso che questo gruppo di persone abbia lavorato così duramente per andare d’accordo con loro e sa che non sarà mai in armonia con Maggie.

In The Walking Dead: Dead City si vedranno quindi due personaggi che faticano a collaborare e devono provare a farlo per sopravvivere.

