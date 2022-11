The Walking Dead 11: quali personaggi sono morti e chi è sopravvissuto nell’episodio finale della serie?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di The Walking Dead ha svelato il destino dei personaggi con una puntata di 64 minuti, disponibile su Disney+, in cui c’è stato spazio anche per più di un momento drammatico, ecco quali personaggi sono morti prima di arrivare all’epilogo della storia.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sugli eventi mostrati nella puntata.

La storia si era interrotta con il Commonwealth invaso dagli zombie e Daryl e il suo gruppo mentre cercavano di mettersi in salvo e trovare un medico che possa aiutare Judith, rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco mentre Pamela Milton attaccava il gruppo di oppositori.

I primi a perdere la vita nell’episodio sono Jules, che è stata divorata dagli zombie, e Luke, che è stato morso alle gambe ed è poi morto in ospedale dopo aver perso troppo sangue per riuscire a sopravvivere. Il suo straziante addio è avvenuto circondato dal suo gruppo di amici che gli hanno promesso di mantenere viva la musica.

La figlia di Rick, invece, sopravvive e lo show, che negli ultimi minuti compie un salto temporale di un anno, la mostra mentre vive insieme al fratello, e Daryl che comunque compie varie escursioni nelle zone di “frontiera”, negli spazi del Commonwealth dove ora c’è una nuova leadership che vede coinvolti Mercer ed Ezekiel, senza dimenticare Carol che cerca di costruire un futuro migliore per la comunità.

La terza morte è quella di Rosita Espinosa che, dopo aver ritrovato la figlia Coco, cerca di mettere in salvo i bambini insieme a Gabriel ed Eugene. La giovane non riesce però ad arrampicarsi rapidamente sfruttando la grondaia di un edificio e cade in mezzo ai non morti. Il personaggio di Christian Serratos sfugge agli zombie e salva sua figlia, ma viene morsa alle spalle e viene mostrata mentre muore in modo pacifico a causa dell’infezione con accanto il suo miglior amico Eugene e felice per aver salvato Coco che, un anno dopo, vive ad Alexandria con Padre Gabriel. Eugene, invece, ha avuto una figlia con Maxxine e l’ha chiamata Rosie.

Maggie e Hershel sono entrambi sopravvissuti e sono tornati a Hilltop, dove conducono una vita tranquilla che ricorda quella che la famiglia Greene conosceva prima dell’apocalisse.

Negan si è allontanato dopo un confronto con Maggie che ha accettato le sue scuse per aver ucciso Glenn, ma non viene mostrato insieme alla moglie Annie. Il personaggio di Jeffrey Dean Morgan, dopo essersi allontanato dal Commonwealth, mantiene però i rapporti con altri personaggi come Lydia e Judith.

Aaron è rimasto vivo e vive ad Alexandria con la figlia Gracie. Jerry è sopravvissuto, nonostante non sia stato svelato come abbia trovato Elijah, e vive insieme alla moglie Nabila, probabilmente in una nuova versione del Regno, considerando gli abiti che indossa la coppia negli ultimi minuti della serie. Elijah e Lydia sono ancora insieme e si spostano tra le varie comunità consegnando messaggi e mantenendo in contatto le persone.

Connie continua a lavorare nel Commonwealth come giornalista dove c’è anche Kelly, mentre Yumiko e Magna sono tornate a essere una coppia. Nella comunità è rimasta anche Princess, restando accanto all’amato Mercer.

Pamela Milton è stata arrestata e, nonostante stesse per togliersi la vita avvicinandosi mortalmente agli zombie che avevano raggiunto il cancello della sua residenza, è stata salvata e condannata al carcere.

A sopravvivere, infine, sono stati il cane di Daryl, di cui si occupa Judith e RJ che, negli attimi finali della serie viene mostrato insieme alla sorella mentre i due guardano l’orizzonte e riflettono sulla possibilità di riconominciare. Judith è l’ultima a pronunciare una battuta ripetendo quello che hanno detto Rick e Michonne, ovvero che loro sono quelli che sopravvivono.

