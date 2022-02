Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il nono episodio della stagione 11 disi è concluso con un salto temporale che ha mostratoin una veste inedita.

Negli ultimi minuti di No Other Way si compie un salto in avanti nel tempo di sei mesi e si vedono i militari del Commonwealth arrivare alle porte della sua comunità, dove Maggie non sembra aver intenzione di farli entrare. Tra le fila delle persone armate c’è anche Daryl.

La showrunner Angela Kang, intervistata da Entertainment Weekly, ha assicurato ai fan che non dovranno attendere a lungo prima di avere delle risposte:

Beh, è entrato a far parte delle truppe dei militari, quindi scopriremo presto di cosa si tratta, ma ora fa parte del Commonwealth. Quindi decisamente lo mette in una situazione diversa e potenzialmente lo porta a scontarsi con Maggie, che chiaramente nel tempo che è trascorso è rimasta o è ritornata a Hilltop.

La showrunner ha comunque sottolineato che al termine del nono episodio si nota che Daryl e Maggie hanno delle opinioni diverse riguardanti come affrontare le situazioni di difficoltà e l’eventuale scontro con nemici come i Mietitori. Bisognerà però attendere l’evolversi della stagione 11 prima di scoprire cosa accadrà, pur sapendo già che Daryl e Carol saranno protagonisti di uno spinoff dello show originale.

