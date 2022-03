Nell’episodio della stagione 11 diintitolatosi assiste al ritorno in scena die al ruolo che ha nel salvare

Ross Marquand, intervistato da ComicBook, ha commentato quanto accaduto nella puntaa Signori della guerra in cui ricompare il personaggio di Jeffrey Dean Morgan per salvare Aaron e padre Gabriel (Seth Gilliam), da una situazione difficile.

L’attore ha però sottolineato:

Non penso possa perdonare Negan.

Marquand ha quindi proseguito ricordando:

Penso che Aaron e Maggie siano molto simili su questo punto. Credo che Aaron abbia fatto qualcosa in più rispetto a tollerare Negan nelle ultime stagioni. Ci sono state cosìì tante volte in cui avrebbe potuto ucciderlo, come quando hanno intrapreso la missione che l’ha parzialmente accecato per un secondo.

Ross ha però sottolineato:

Sono un grande fan del perdono, so che anche Aaron lo è, ma penso ci sia qualcosa come l’uccisione di una persona amata solo per intimidire, che è folle, non necessaria, totalmente incomprensibile e non scusabile.

L’attore ha ribadito:

Non penso che Aaron o Maggie possano completamente perdonare Negan e va bene. Ci sono delle ferite che sono troppo profonde. Ma penso che Aaron abbia dimostrato, e Maggie lo ha fatto certamente, che possono combattere accanto a lui e tollerarlo per uno scopo più importante, che non è solo quello utile a Negan. E sono realmente felice che Negan abbia avuto una storia legata alla redenzione nelle precedenti stagioni perché è bello vedere che quella persona che era così terribile in precedenza è cambiata realmente diventando una persona e un essere umano migliori.

L’interprete di Aaron ha però le idee chiare:

Penso si possa dire con una certa sicurezza che Aaron e Maggie non lo perdoneranno mai. Ma sì, è bello vedere quanto sia cambiato e maturato.

Che ne pensate dei commenti di Ross Marquand sul rapporto tra Aaron e Negan in The Walking Dead?

