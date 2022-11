The Walking Dead 11: ecco cosa accade nella scena finale della serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie The Walking Dead si è conclusa dopo 11 stagioni e negli ultimi minuti dell’episodio (disponibile su Disney+) si assiste a una scena finale dedicata a due dei protagonisti storici del mondo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Non proseguite se non volete anticipazioni su quanto accaduto!

Sullo schermo si vedono infatti Rick e Michonne, interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira. I due personaggi vengono mostrati mentre, in vari momenti e luoghi, scrivono delle lettere alle persone che amano.

Rick dichiara “Penso continuamente a chi è morto”, permettendo così di vedere un montaggio che ricorda personaggi come Lori, Carl, Glenn, Hershel e Shane. L’ex sceriffo pensa inoltre a chi è rimasto in vita come Judith, Carol, Daryl e Maggie.

Michonne, invece, si rivolge a Judith e a suo figlio spiegando che è troppo distante e la radio non prende il segnale, rendendo impossibile mettersi in contatto con loro nonostante li senta sempre vicino. Il personaggio di Danai dichiara inoltre “Siamo sempre legati a tutte le persone che abbiamo amato”.

Le parole di Rick e Michonne, che sottolineano quanto abbiamo imparato dagli altri e l’importanza dei legami, si intrecciano poi dichiarando che tutte le persone che se ne sono andate o sono lontane diventano una vita sola, rendendoci senza fine e insieme. Andrew Lincoln dichiara infatti “Siamo pezzi di un insieme che continuerà ad andare avanti grazie a quello che abbiamo dato uno all’altra. Una vita che è impossibile fermare. Me l’avete mostrato. Mi avete regalato tutto questo”.

Rick viene quindi mostrato mentre è scalzo e indossa una giacca con il simbolo della Civic Republic, per cui sembra lavorare probabilmente in uno dei centri mostrati in The Walking Dead: World Beyond, e lancia una bottiglia con il suo messaggio in mare. Michonne, invece, ha una specie di armatura e ha con sé gli oggetti appartenenti a Rick che aveva trovato su Bloodsworth Island, in Maryland.

Il personaggio interpretato da Andrew Lincoln viene poi raggiunto da un elicottero della CRM e il pilota gli chiede di arrendersi, permttendo di scoprire che si trova a Philadelphia, in Pennsylvania. Michonne sale invece a cavallo con la sua katana e si lancia contro un’orda di zombie. La voce di Danai Gurira rivela infine il segreto che ha condiviso con i figli:

Ricordate quello che ho detto, è ciò che ha detto lui. Conservatelo nel vostro cuore perché è vero. Per sempre. Siamo quelli che sopravvivono.

Rick Grimes ripete poi la stessa frase, concludendo dopo undici stagioni la serie The Walking Dead.

Che ne pensate della scena finale di The Walking Dead? Siete rimasti soddisfatti?

