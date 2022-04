Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La showrunner di, Angela Kang, ha commentato quanto accaduto a, interpretata da Lynn Collins, nella puntata Atti Divini La notizia contiene, ovviamente, degli spoiler riguardanti il midseason finale, non proseguite se non volete anticipazioni.

Nella puntata Leah, dopo essere stata ingaggiata da Lance Hornsby (Josh Hamilton), entra in azione per individuare Maggie (Lauren Cohan) e ucciderla, vendicandosi così di quanto accaduto con i Mietitori.

Nel momento in cui la donna sta per avere la meglio e uccidere la leader di Hilltop, entra però in scena a sorpresa Daryl (Norman Reedus) e le spara un colpo di fucile, uccidendola.

Angela Kang ha spiegato che i fan ormai si attendono un’uscita di scena importante nei midseason finale:

Alle volte è così. In questo caso, penso, abbiamo scelto che Leah sarebbe stata la nostra grande morte perché alle volte quell’elemento è legato all’uccisione di un villain. Penso ci fossero molte aspettative e alle volte abbiamo sovvertito proprio queste aspettative.

Lynn, dopo il suo addio alla serie, ha voluto inviare un messaggio a Lauren Cohan lodandola per la sua forza e la sua determinazione, sottolineando che è sua fan fin dalla seconda stagione. Collins ha poi aggiunto:

Come collega sono onorata dalla tua leadership e dal tuo impegno… Mi hai ispirata a dare il meglio sul set e spero di aver fatto lo stesso per te… Speriamo che il destino sia a nostro favore e ci permetta di lavorare di nuovo insieme in futuro.

Che ne pensate dell’uscita di scena di Leah nel midseason finale di The Walking Dead 11? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline