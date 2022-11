The Walking Dead 11: la showrunner commenta la svolta nella storia di Lydia

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Walking Dead è arrivata al suo penultimo episodio e sullo schermo si è assistito ad alcuni eventi con protagonista Lydia, interpretata da Cassady McClincy, commentati dalla showrunner Angela Kang.

La notizia contiene, ovviamente, spoiler, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto.

Nella puntata intitolata Famiglia, il gruppo guidato da Aaron (Ross Marquand) cerca di uscire dall’orda di zombie in cui sono entrati per passare inosservati, sfruttando le tecniche dei Sussurratori, mentre i militari del Commonwealth sono a pochi passi da loro.

Jerry (Cooper Andrews) e Lydia riescono, insieme ad Aaron, a salire su una roulotte abbandonata. Luke (Dan Fogler) e Jules (Alex Sgambati), invece, non riescono a farsi strada tra i vaganti. Lydia prova ad afferrare il braccio di Elijah (Okea Eme-Akwari), ma il ragazzo viene trascinato via e uno zombie morde il braccio della ragazza. Aaron e Jerry sono quindi costretti ad amputarle il braccio, convincendola che deve pensare prima a fermare l’infezione e poi potranno concentrarsi sul destino di Elijah e dei loro amici. Aaron la rassicura ricordandole che è successo anche a lui ed è sopravvissuto, sottolineando che è molto amata e riuscirà a superare questo momento difficile.

La showrunner Angela Kang, durante l’approfondimento TWD: Episode Insider, ha quindi spiegato:

Cassady, che interpreta Lydia, è fantastica. Riesce ad attingere al dolore di Lydia così bene e così velocemente. Per questo è stato realmente emozionante quando abbiamo visto le scene che sono state girate e la si vede cercare di raggiungere la persona che ama e non lasciarla andare, anche se è stata morsa e sa che devono amputarle l’arto, ma in quel momento lei non sta ancora pensando a se stessa.

La produttrice ha aggiunto:

Porta così tante emozioni e sensibilità a quel personaggio. Penso che Aaron e Jerry si comportino molto come dei genitori… Sono davvero bravi nel continuare a far sentire le persone intorno a loro al sicuro quando sono in quella modalità. Amo realmente il lavoro che hanno compiuto nel girare una sequenza come questa perché sono sempre dei momenti complicati, da ogni punto di vista penso.

Che ne pensate degli eventi con protagonista Lydia nel penultimo episodio della stagione 11 di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook