The Walking Dead 11: il titolo dell’episodio finale anticipa una nuova morte tra i protagonisti?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Negli ultimi episodi della serie The Walking Dead potrebbe esserci un’altra morte, come suggerisce il titolo dell’episodio finale.

La puntata si intitolerà infatti Rest in Peace – Riposa in Pace, lo stesso dell’ultimo volume del fumetto di Robert Kirkman pubblicato da Image, Volume 32: Rest in Peace, pubblicato nel 2019 e che ha scritto la parola fine sulla storia dei personaggi dopo ben 193 numeri.

Tra le pagine è Rick Grimes a perdere la vita venendo ferito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco sparato da un assassino del Commonwealth. Carl è poi costretto a porre del tutto fine alla sua vita quando il padre si trasforma in uno zombie. La serie televisiva si è però allontanata di molto dalla storia originale e sarà quindi interessante scoprire chi sopravviverà all’epilogo della storia.

Attualmente al sicuro ci sono Daryl, Carol, Maggie e Negan, personaggi al centro di due spinoff.

I titoli delle ultime otto puntate di The Walking Dead saranno i seguenti: Lockdown, A New Deal (Un Nuovo Accordo), Variant (Variante), What’s Been Lost (Cosa è stato perso), Outpost 22 (Avamposto 22), Faith (Fede), Family (Famiglia) e Rest In Peace (Riposa in pace), che andrà in onda su AMC il 20 novembre e sugli schermi di Disney+ il giorno dopo, il 21 novembre.

Che ne pensate del titolo dell’episodio finale di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook