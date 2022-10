Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In The Walking Dead 11×18 si assiste a una morte violenta e, seppur non inaspettata, per certi aspetti sconvolgente. La showrunner Angela Kang ha commentato gli eventi mostrati, spiegando come si è arrivati a quella situazione.

Nell’episodio perde infatti la vita Sebastian, il figlio di Pamela Milton, dopo che tra le mura del Commonwealth entra un gruppo di zombie per seminare il caos, piano ideato da Lance Hornsby (Josh Hamilton).

Angela ha spiegato che la morte di Sebastian, morso e mangiato vivo dagli zombie prima che Judith intervenga, è sempre stata ideata in quel modo:

Lo abbiamo costruito così di proposito. Nei fumetti è un tale pezzo di m**da che abbiamo pensato: ‘Oh, sarà divertente’.

La showrunner ha ribadito:

Alle volte vuoi che il personaggio sia… Immagino si dica ‘un magnifico bastardo’. Ed è piuttosto divertente vedere che le persone sono così odiose che vuoi semplicemente vedere dove va a finire la storia. Chi non vuole vedere quel tizio mentre gli mangiano la faccia?

Il personaggio di Teo Rapp-Olsson è sempre stato destinato a morire:

Abbiamo saputo fin dall’inizio che la sua storia avrebbe avuto un epilogo sanguinoso. E abbiamo sempre saputo che sarebbero stati gli zombie a ucciderlo. C’è sempre quella scelta ‘Sarà una persona o uno zombie?’. E abbiamo pensato ‘No, ha bisogno di una morte causata dagli zombie’. La fine mostrata non si avvicina nemmeno a quella che avremmo fatto nella versione originale, ma si adatta così alla perfezione alla situazione.

Che ne pensate di The Walking Dead 11×18 e della morte di Sebastian? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine