In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Andrew Lincoln è tornato a parlare della tragica morte di Glenn, interpretato da Steven Yeun, avvenuta per mano di Negan (Jeffrey Dean Morgan) nel primo episodio della stagione 7 di The Walking Dead.

L’attore, intervistato da Empire, ha ricordato:

Penso ancora che la morte di Glenn potrebbe essere il momento in cui abbiamo cotto troppo la frittata. Forse è stato un po’ troppo persistente.

Andrew, che nella saga ha la parte dell’ex sceriffo Rick Grimes, ha ricordato che quella scena è stata girata in una delle notte più intense delle riprese a cui ha partecipato.

Lincoln ha aggiunto:

Morgan doveva fare questo straordinario monologo durante il primo giorno al lavoro e tutti erano in ginocchio e piangendo quando non erano inquadrati. Lui è venuto da me e mi ha chiesto: ‘Tutto questo è normale?’. Ho risposto: ‘Sì, tutti semplicemente continuano a recitare’. Ed è stata una notte straordinaria.

La morte di Glenn ha avuto un ruolo chiave nella storia della serie e in quella dei suoi protagonisti, considerando l’impatto avuto su tutti, in particolare su Maggie (Lauren Cohan), con cui Negan ora si ritrova a vivere le avventure raccontate nello spinoff Dead City, ambientato a New York.

Che ne pensate dei commenti di Andrew Lincoln alla morte di Glenn nella serie The Walking Dead?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Empire

I film e le serie imperdibili