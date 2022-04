In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

ha svelato il destino di, il suo personaggio nella serieL’attore ha debuttato nel mondo creato da Robert Kirkman nella nona stagione quando l’insegnante di musica è apparso insieme al gruppo composto da Yumiko (Eleanor Matsuura), Magna (Nadia Hilker), e le sorelle Connie (Lauren Riloff) e Kelly (Angel Theory).

I cinque personaggi sono arrivati a Hilltop mentre stava per scoppiare la guerra contro i Sussurratori.

Luke è apparso per l’ultima volta nell’episodio della decima stagione intitolato A Certain Doom, quando viene ucciso Beta (Ryan Hurst).

L’attore, durante il Fandemic Tour Atlanta, ha raccontato:

L’ultima volta che avete visto Luke stava rilassandosi con Jules (Alex Sgambati). Sospetto che sia a Oceanside, semplicemente vivendo vicino alla spiaggia, divertendosi. Probabilmente sta dando lezioni di musica.

Fogler ha accennato al possibile ritorno del personaggio nella terza parte, l’ultima, dell’undicesima stagione. Dan non aveva potuto partecipare alle riprese della serie perché impegnato nelle riprese del terzo film di Animali Fantastici, e della serie The Offer, in arrivo su Paramount+.

Che ne pensate del possibile ritorno di Luke, interpretato da Dan Fogler, nell’ultima stagione di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook