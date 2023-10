The Walking Dead: Daryl Dixon tornerà prossimamente sugli schermi di AMC e Melissa McBride ha confermato che farà parte del cast della stagione 2.

Durante il panel che si è svolto al New York Comic Con, l’interprete di Carol ha dichiarato in collegamento video:

Sapevo che c’era molto di più da raccontare della storia di Carol e mi sembrava fosse così inquieta, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, andarsene. Separati o (speriamo!) insieme, le loro storie vanno in profondità e sono entusiasta nel continuare il percorso di Carol. Questo team di narratori ha compiuto un lavoro fantastico nel far approdare questi due personaggi conosciuti in un mondo per loro totalmente nuovo, e sto amando le scoperte.