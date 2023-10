Nel penultimo episodio della prima stagione della serie The Walking Dead: Daryl Dixon c’è stato un breve cameo di Melissa McBride, interprete di Carol.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

L’attrice è stata coinvolta in un’interazione alla radio con Daryl. Durante la loro conversazione, tuttavia, la linea è stata disturbata mentre Carol stava parlando di qualcuno, o qualcosa, che “è tornato”. Il protagonista interpretato da Norman Reedus non è però riuscito a capire a cosa si stava riferendo prima che la comunicazione venisse interrotta.

Lo showrunner David Zabel, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato che erano entusiasti all’idea di rendere omaggio alla serie originale e alla storia dei personaggi. Zabel ha aggiunto:

E questo era, ovviamente, un modo davvero eccitante perché è stata la prima volta nel nostro show in cui ha un vero contatto con il mondo da cui è stato allontanato, e con un personaggio che gli è più vicino rispetto a tutti gli altri. Quindi è stato un modo eccitante per inviare una scialuppa di salvataggio, per dire, e metterlo in connessione con ciò che tutti conoscono del suo passato negli Stati Uniti.