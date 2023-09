Il secondo episodio di The Walking Dead: Daryl Dixon ha riportato gli spettatori all’inizio dell’apocalisse zombie e ha rivelato importanti dettagli riguardanti la storia di Isabelle e Laurent, mostrandone il passato.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nei flashback inseriti nella puntata Alouette si compie un salto nel passato, al 2010, mostrando Isabelle (Clémence Poésy) mentre fa uso di cocaina e deruba i partecipanti a un party in un nightclub di Parigi, portando via soldi, carte di credito e gioielli. Quando Isabellle lascia la festa per strada inizia a scoppiare il caos e assiste a un uomo che morde il braccio di un altro, una metro senza controllo al cui interno stanno avvenendo degli attacchi e persone per la strada che, chiaramente morte, riprendono vita e iniziano ad attaccare gli altri.

Ad aiutarla è il suo fidanzato Quinn (Adam Nagaitis) che le promette di portarla al sicuro. Isabelle porta con sé la sorella minore Lily (Faustine Kozie), scoprendo poi che la giovane non le ha detto di essere incinta. Quando Quinn suggerisce di abbandonare Lily in una clinica in modo da poter allontanarsi dalla città, Isabelle ruba le chiavi della sua macchina e fugge con la sorella. Durante il percorso, tuttavia, Lily inizia ad avere delle contrazioni e le due si fermano quando vedono un’ambulanza. I paramedici sono però diventati degli zombie e le due giovani riescono a fatica a fuggire, raggiungendo il convento di Saint Bernadette a Lourdes.

Padre Jean (Hugo Dillon) aiuta Lily a partorire, rendendosi conto che è stata morsa. Lily non rivela chi è il padre del bambino e muore per l’infezione, risvegliandosi come zombie. Le suore riescono a far nascere il bambino, che è sano, e Padre Jean sostiene sia un miracolo consegnando il neonato alla zia. Isabelle decide quindi di chiamarlo Laurent, come il martire patrono dei poveri.

Che ne pensate dei flashback legati al passato di Isabelle e Laurent inseriti nel secondo episodio di The Walking Dead: Daryl Dixon?

Fonte: ComicBook