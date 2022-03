è tornato a parlare della sua esperienza sul set di, ricordando la sua reazione alla morte diper mano del Governatore.

L’attore, ospite del Fandemic Tour Atlanta, a ricordato:

Siamo tutti sconvolti quando veniamo uccisi. La cosa che mi ha realmente sconvolto è stata uccidere Hershel.

Il Governatore interpretato da Morrissey ha ucciso Hershel Greene decapitandolo con la katana di Michonne (Danai Gurira) durante lo scontro con il gruppo guidato da Rick Grimes (Andrew Lincoln) che si era rifugiato nella prigione.

David ha inoltre ribadito che Wilson, morto a 76 anni a causa di una leucemia, era uno degli uomini “più grandiosi con cui io abbia mai lavorato o che abbia conosciuto”.

L’attore ha ricordato:

Amava far parte dello show, e lo amavo pure io. Ti ritrovavi a leggere lo script, a girarlo e controllarlo per scoprire se eri ancora vivo. Mentre la stagione andava avanti pensavi ‘Qualcuno dovrà uscire di scena’. Sono andato nella roulotte, ho guardato il copione e ho poi visto che dovevo uccidere Scott. Semplicemente non potevo crederci. La mia reazione è stata ‘Oh no, non potrò più camminare per strada. Questo mi ucciderà’. Si è trattato di qualcosa di davvero duro da affrontare.

Morrissey ha quindi rivelato che Wilson aveva parlato in precedenza con lo showrunner Scott Gimple, quindi era consapevole del destino del suo personaggio, arrivando così di ottimo umore sul set della sua ultima puntata:

Stringeva le mani a tutti dicendo ‘Realizzeremo un episodio grandioso, sarà fantastico’. E lo è stato ed è stata davvero, davvero dura. Ci sono state tante lacrime quel giorno. E l’intera troupe si è presentata sul set indossando delle bretelle perché Hershel le indossava. Il giorno in cui il Governatore è morto sono arrivati con una benda sull’occhio. Ma devi andare avanti a lavorare. Sei sconvolto perché non vedrai più i tuoi amici ma sei lì per fare un lavoro e devi portarlo a termine.

David ha inoltre aggiunto scherzando:

Sono stato contento di aver potuto picchiare Andrew Lincoln, è stato grandioso.

