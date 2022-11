The Walking Dead: tutti i dettagli di come è stata realizzata la scena finale e del suo significato

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie The Walking Dead si è conclusa dopo 11 stagioni e il sito Entertainment Weekly ha svelato tutte le curiosità e gli aneddoti sulla realizzazione della scena finale che ha regalato il ritorno di due dei protagonisti dello show.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sull’ultima puntata!

Le ultime sequenze sono dedicate a Rick e Michonne, i personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Quando è stata girata la scena con Rick e Michonne

Il regista Greg Nicotero ha raccontato che la scena con i due attori è stata girata ad agosto, quattro mesi dopo la fine delle riprese dello show, in soli due giorni.

Il filmmaker ha spiegato:

A un certo punto, le persone hanno detto ‘Ehi, vogliamo girare a Savannah con la troupe di Fear the Walking Dead’. O ‘Vogliamo girare in New Jersey’. E ho risposto ‘Ragazzi, voglio realmente usare la troupe di The Walking Dead. Voglio girarlo a casa, penso semplicemente sia significativo e importante per noi condurre lo show alla sua fine con la troupe che ha realizzato la serie’.

Scott M. Gimple ha confermato che non avevano molto tempo a disposizione e ogni inquadratura è stata quindi progettata con molta attenzione. Lincoln, inoltre, è rimasto a casa del regista a Los Angeles per una settimana per analizzare il lavoro da compiere prima di arrivare sul set.

Quando è stata ideata la scena finale

La showrunner Angela Kang, fin dal primo pitch del finale, aveva detto al network e ai produttori che riteneva necessario far tornare sugli schermi Rick e Michonne. Per riuscire a realizzare quel suo progetto, tuttavia, è stato necessario molto tempo e dialoghi per superare degli ostacoli.

Nicotero ha aggiunto che Norman Reedus aveva suggerito più volte che sarebbe stato grandioso mostrare di nuovo insieme Rick e Daryl, dando il via ad alcune convesazioni.

Kang ha aggiunto:

Andy e Danai volevano realmente avere un’idea di cosa avrebbero potuto fare perché per loro era realmente importante non avere la sensazione di mettere in ombra quello che stava facendo il cast attuale. Non volevano essere il pezzo finale dello show. Avremmo dovuto integrare quel momento in qualche modo. Ci sono state delle cose che creativamente hanno escluso.

Scott M. Gimple, che sarà lo showrunner della serie su Rick e Michonne, è intervenuto per scrivere la scena creando il momento in cui si sottolinea come i personaggi saranno per sempre legati in modo indissolubile, tema ricorrente nel corso della serie.

Andrew Lincoln as Rick Grimes – The Walking Dead _ Season 11, Episode 24 – Photo Credit: Curtis Bonds Baker/AMC

L’origine e il significato della frase pronunciata dai protagonisti

La frase “Siamo quelli che vivono” era stata pronunciata per la prima volta da Rick Grimes in un episodio della stagione 5, rivolgendosi a Deanna Monroe. Michonne l’ha poi ripetuta a Rick nella stagione 7. Gimple ha sottolineato che la ritiene una frase legata all’idea che i rapporti e l’amore non possono essere uccisi nonostante si affrontino situazioni infernali:

La cosa trionfante è che abbiamo vissuto per sempre attraverso gli altri. Quello, per me, sembra il messaggio dell’intera serie.

Nella sequenza la frase viene pronunciata da numerosi personaggi e Gimple, a un certo punto, aveva pensato di integrare le immagini dei personaggi in una sequenza con le voci, ma si è poi deciso di usare scene tratte dalle undici stagioni preedenti.

Ecco chi ha pronunciato la frase nella sequenza:

Lauren Cohan (Maggie)

Seth Gilliam (Gabriel)

Ross Marquand (Aaron)

Lennie James (Morgan)

Josh McDermitt (Eugene)

Laurie Holden (Andrea)

Khary Payton (Ezekiel)

Jeffrey Dean Morgan (Negan)

Melissa McBride (Carol)

Norman Reedus (Daryl)

Chandler Riggs (Carl)

Michael Cudlitz (Abraham)

Sonequa Martin-Green (Sasha)

Nadia Hilker (Magna)

Eleanor Matsuura (Yumiko)

Angel Theory (Kelly)

Christian Serratos (Rosita)

Paola Lázaro (Princess)

Cassady McClincy (Lydia)

Cooper Andrews (Jerry)

Okea Eme-Akwari (Elijah)

Margot Bingham (Max)

Steven Yeun (Glenn)

Danai Gurira (Michonne)

Andrew Lincoln (Rick)

Il look di Michonne

Gli abiti di Michonne, simili a un’armatura, sono stati ideati da Eulyn Hufkie, che lavorerà come costumista allo spinoff. Negli episodi della serie si rivelerà come il personaggio ha ideato quell’outfit.

Danai Gurira as Michonne – The Walking Dead _ Season 11, Episode 24 – Photo Credit: Curtis Bonds Baker/AMC

Dove si trova Rick Grimes

Gimple non ha rivelato la posizione esatta di Rick Grimes, sottolineando però che si vede l’elicottero della CRM e il personaggio indossa degli abiti con i simboli del gruppo.

In base agli eventi mostrati in World Beyond la città potrebbe essere Omaha o Portland. Scott ha quindi aggiunto che alcune persone online hanno identificato la location guardando l’orizzonte e i dettagli del paesaggio, anche in alcuni messaggi promozionali del progetto. In base alle sue dichiarazioni potrebbe quindi trattarsi di Philadelphia.

Perché Rick Grimes sorride

Rick viene mostrato mentre sorride perché, secondo Gimple, ha ancora voglia di lottare e non si è arreso grazie all’amore che prova nei confronti delle persone che ama, nonostante le tragedie e i lutti. Il produttore ha aggiunto:

Ciò che gli dà quella forza è lo stesso che la dà a Michonne per andare a combattere contro gli zombie. E che dà a Judith la forza di guardare al futuro e dire ‘Siamo quelli che vivono’. Si tratta della forza che la farà andare avanti. Quel sorriso indica quindi la forza che è presente nelle 11 stagioni di The Walking Dead.

Che ne pensate della scena finale di The Walking Dead?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: EW