The Walking Dead: Greg Nicotero svela il suo cameo nell’episodio finale

Nell’episodio finale di The Walking Dead, intitolato Riposa in pace, c’è un nuovo cameo di Greg Nicotero, il regista e produttore che ha firmato anche l’ultimo capitolo dello show originale.

Il regista, ancora una volta, appare in versione zombie. Nicotero ha infatti partecipato alle riprese dell’ultima scena con protagonista Daryl, interpretato da Norman Reedus, mostrato mentre si allontana in motocicletta. La scelta di inserire in quel momento il cameo del regista è particolarmente significativa perché Greg ha interpretato nella prima stagione il primo zombie che incontrava Daryl durante il suo debutto nello show.

Il filmmaker ha spiegato:

Nel terzo episodio della prima stagione, il primo in cui appare Daryl, io ero lo zombie che stava mangiando il cervo che aveva ucciso. Quindi sono stato il primo zombie che ha ucciso. Ho pensato avrebbe avuto senso per me essere l’ultimo vagante che incontra in questo show.

Norman Reedus ha quindi commentato l’arco narrativo di Daryl:

Lui è apparso nello show ed era una persona completamente diversa rispetto a quella mostrata alla fine. Era entrato in scena e queste persone lo hanno cambiato, i suoi amici l’hanno cambiato. Aveva perfettamente senso. Non l’avrei voluto in un altro modo.

Norman collaborerà nuovamente con Nicotero in occasione dello spinoff The Walking Dead: Daryl Dixon, le cui riprese sono attualmente in corso in Francia.

Fonte: ComicBook