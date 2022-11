The Walking Dead: Greg Nicotero parla della situazione di Carol dopo il finale della serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Greg Nicotero ha commentato il finale di The Walking Dead parlando del futuro di Carol, la protagonista interpretata da Melissa McBride.

Non proseguite, ovviamente, nella lettura se non avete visto l’episodio finale.

Dopo il salto temporale di un anno si scopre che Carol ha ottenuto il ruolo in passato di Lance Hornsby, lavorando così per migliorare il Commonwealth accanto all’ex marito Ezekiel e a Mercer.

Daryl, che sta esplorando “la frontiera” la incontra e le dice che vorrebbe andasse con lui verso il New Mexico. Carol gli spiega però che ha un lavoro da fare, ma è comunque triste perché è il suo miglior amico. Daryl chiede a Judith di tenere d’occhio “zia Carol” prima di dire all’amica che le vuole bene e partire.

Greg Nicotero ha ora svelato che la scena non è stata cambiata dopo che Melissa McBride ha deciso di non partecipare allo spin-off che doveva vederla protagonista accanto a Norman Reedus:

Le scene finali erano scritte e pronte. Ma la verità è che quei due personaggi hanno un feeling innegabile tra di loro. E molto di tutto questo è legato ai loro modi di fare, non alle parole che si dicono, perché quelle non hanno realmente un peso nella chimica che possiedono e nell’affetto che provano reciprocamente.

Il regista ha ribadito:

Penso si possa dire con certezza che solo perché Daryl se ne è andato e Carol è nel Commonwealth, questo non vuol dire che sarà dove resteranno per sempre. C’è ancora molto da dire e, in quel momento, Carol è in pace dove si trova. E Daryl era pronto ad andare avanti, esplorare e scoprire cosa c’è nel mondo.

