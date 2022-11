The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan si è fratturato entrambi i piedi durante le riprese

Jeffrey Dean Morgan ha rivelato di essersi fratturato entrambi i piedi durante le riprese della stagione 11 di The Walking Dead.

L’interprete di Negan è stato impegnato in alcune sequenze in cui doveva saltare e atterrare su vari tipi di terreno.

Jeffrey ha sottolineato:

Penso, onestamente, semplicemente che le scarpe non fossero molto buone e dovevo saltare e atterrare un paio di volte. All’inizio non era niente di grave, una microfrattura. E poi è peggiorato.

L’attore ha rivelato:

Le ossa del mio tallone non sono più lisce. Dovevo operarmi tra le riprese della serie e del nuovo show Dead City. E avevo tre mesi a disposizione e sono andato in Spagna per girare uno spot. E poi ho avuto un’ernia, mi è accaduto anche quello. Ho dovuto operarmi quella e ho pensato ‘Fan**lo. Il mio piede dovrà sopravvivere’.